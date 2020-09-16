خبير: الإرهابية احترفت الكذب حتى صدقته

قال مصطفى أمين، المتخصص في شئون الجمعيات الإرهابية، إن التنظيم الإرهابي للإخوان يحاول إحداث فتنة داخل المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن إلقاء القبض على القيادي الإخواني محمود عزت كانت ضربة موجعة للتنظيم.



وأضاف "أمين" في لقائه عبر "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء، أن هذا التنظيم يحاول التشكيك في إجراءات الدولة، مشيرًا إلى أنها تحاول بث الشائعات لتشويه دولة المصرية وأي إجراء تقوم به الدولة لصالح المواطن حتى الإنجازات التي تتم على الأرض.



وتابع المتخصص في شئون الجمعيات الإرهابية: "هذه الجماعة تحاول تشويه هذه الإنجازات بطريقة ملتوية، بعدما فقدت مصداقيتها ومارست الكذب لدرجة أنها صدقت هذه الأكاذيب التي حاولت نفاذها إلى الشعب المصري".





