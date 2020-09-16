أحمد حلمي يكشف تفاصيل أول علقة تعرض لها













كشف الفنان أحمد حلمي، عن موقف تعرض فيه للضرب المبرح في فترة الطفولة، وكشف عن أنه كان يلعب كاراتيه.وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC: "كنت بلعب كاراتيه وراجع من النادي فرحان، وعلىّ الحزام الأسود، وماشي مع واحد صحبي عامل مشكلة مع واحد ضخم جدًا وأنا معرفش".وتابع: "شاف الواد فضربه بالبونية، وقلت يا كابتن في إيه، فقلت هيخاف من الحزام الأسود، فضربني بالكف على وشي وكومني على الأرض".كما تحدث الفنان أحمد حلمي عن الأكلات التي يتميز في طبخها، وسخر من فشله في إعداد الطعام، قائلًا: "أنا عمري ما عملت أكلة ونجحت، الفرخة كانت محروقة والكيكة كانت جبس"، مشيرًا إلى أن تفضيلاته وزوجته الفنانة منى زكي للطعام شبه متقاربة "الأكل اللي مش بتحبه أنا مش بحبه".