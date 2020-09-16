في ذكرى وفاة الأستاذ.. تعرف على رحلة فؤاد المهندس في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة ومع الفوازير

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير الذي لٌقب بـ"الأستاذ" الذي أحبه الجمهور كثيرًا وبساطته.

نجح فؤاد المهندس، في البطولة المطلقة مثلما نجح تمامًا في تقديم الأدوار الثانية، كمانجح في السينما والتلفزيون وتألق في المسرح وكان من النجوم الذين ارتبط اسمهم بالفوازير.

بين المسرح والسينما تنوعت اعمال فؤاد المهندس، الذي حصل على فرصة البطولة المطلقة في فيلم "بنت الجيران" عام 1954 ، إلا انه ظل يرحب بالدور الثاني وابدع في اعمال عديدة بطولة مشتركة ايضا مثل "عائلة زيزي" و"الأرض الطيبة" و"بين الاطلال" و"نهر الحب".

وفي المسرح قدم "حواء الساعة 12 " و"السكرتير الفني" و"انها حقا عائلة محترمة"، وغيرها من المسرحيات التي حققت ولا تزال نجاحًا كبيرًا.

في الدراما التلفزيونية قدم فؤاد المهندس، "احلام العصافير" و"الدنيا لما تلف" و"عيون". كما قدم ايضا مسلسلات اذاعية منها "انا وابويا على نص أخويا". وعلى مدار سنوات عديدة بدأها عام 1968 قدم تجربة "كلمتين وبس" في الاذاعة ومن خلالها كان ينتقد بعض الظواهر السلبية في المجتمع بطريقته الخاصة التي احبها الجمهور وظل يقدمه حتى وفاته.

ولُقّب فؤاد المهندس بالأستاذ، وكان صاحب مدرسة شهيرة في الكوميديا، وتتلمذ على يديه عدد كبير من الممثلين، كما اعطى فرصة للشباب وقتها مثل ​عادل إمام​، وقدم أيضًا ​سعيد صالح​ في فيلم "ربع دستة اشرار" عام 1970.

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