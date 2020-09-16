محافظ الشرقية: 69 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن (فيديو)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:24 ص
اللواء ممدوح غراب
اللواء ممدوح غراب
شيماء حسن
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قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك 69 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، مشيرًا إلى أن طلبات التصالح اليومية تصل إلى 2000 طلب.

وأضاف "غراب" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن حصيلة المخالفات في تصالح البناء اليومية تصل من 12 إلى 14 مليون جنيه.

وأكد أن التصالح في مخالفات البناء هو بمثابة شهادة ميلاد للعقار حتى يكون لصاحبه الحق في التصرف به بشكل آمن، موضحًا أنه يتم التقدم بأوراق التصالح بصورة البطاقة ودفع رسوم جدية التصالح حتى استكمال الأوراق المطلوبة.

وأشار إلى أن 87% من أراضي الشرقية أراضي زراعية وهي تمثل سلة الغذاء لمصر، مؤكدًا أن معظم إنتاج الخضروات والفاكهة في الجمهورية من داخلها ولذلك كان يجب التصدي لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية.

وفي ذات السياق كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن حصيلة إيرادات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت إلى ما يقرب من الـ 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم ضخ هذه الإيرادات إلى المحافظات للقيام بمشروعات الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية للمحافظة.

وقال "قاسم" إنه سيتم ضخ باقي الإيرادات إلى الخزانة العامة لإعادة توجيها إلى قطاعي التعليم والصحة في هذه المحافظات، موضحًا أنه يتم استخدام بعض المدارس القريبة من المراكز التكنولوجية لاستلام الأوراق من المواطنين.

وأشار إلى أنه تم تركيب مظلات وشوادر للانتظار المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن هناك إقبال كبير من المواطنين بالتزامن مع قرارات مجلس الوزارة بتخفيض الأسعار من 20 إلى 70% في مختلف المحافظات وثبات سعر المتر في القرى والنجوع عند 50 جنيه.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم مد ساعات العمل في جميع المراكز التكنولوجية حتى العاشرة مساءً، لافتًا إلى أن محافظة المنوفية أعلى المحافظات التي تقدم للتصالح بأكثر من 147 ألف، يليها محافظة البحيرة بأكثر من 137 ألف، تليها محافظات القليوبية والدقهلية.

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