تاكيس جونياس على رأس قائمة المرشحين لتدريب الزمالك

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

 

 

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الرحيل عن القلعة البيضاء، اليوم الثلاثاء.

 

وأوضح أحمد حسام ميدو، أن اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، في مقدمة المرشحين لتدريب الزمالك، خلفا للمدرب الفرنسي.

 

وأشار إلى أن مسئولو الزمالك يرون أن تاكيس، هو الأنسب لقيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة، نظرا لما يمتلكه من أسلوب لعب مطابق للفريق الأبيض.

 

وشدد على أن جماهير الزمالك عليهم ألا يقلقوا، موضحا أن الزمالك كيان كبير وسيظل كذلك وأبنائه على أتم الاستعداد لسد أي فراغات.

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على فريق كارتيرون الجديد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - بعد كارتيرون.. الزمالك يتلقي ضربة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينفي رفض فايلر لعودة «القناص»

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد فتحي يصدم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد 13 مليون جنيه لضم خليفة أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل كارتيرون

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات نارية من محمد صلاح بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:25 م

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

09:59 م

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

08:14 م

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

11:39 م

تصريحات نارية من محمد صلاح بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

12:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر