"لجنة كورونا" تكشف سبب تخوفها الشديد من الفيروس (فيديو)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك أعراض مرتبطة بنزلات البرد مثل الحرارة، وهناك أعراض مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا مثل استمرار ارتفاع الحرارة، وأعراض الجهاز الهضمي.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم سيطلقون حملات توعية للتفرقة بين الإنفلونزا العادية والكوفيد 19 خلال الفترة المقبلة بوسائل الإعلام، مناشدا أصحاب الأمراض المزمنة بالحصول على مصل إنفلونزا الموسمية اعتبارا من شهر أكتوبر.

وأضاف أنهم بدأوا يرصدوا تزايد حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، منوها بأن هناك تخوف شديد من عودة أرقام الإصابات للزيادة خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت جاهزية كافة المستشفيات التي تشملها المبادرة وقدرتها على تغطية عدد العمليات على مدار اليوم، كما راجعت جاهزية المستشفيات حسب نوع وطبيعة العمليات التي يتم إجراؤها.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إجراء 499 ألف و771 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنها، قوائم الانتظار وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 وحتى اليوم الثلاثاء.

ولفت إلى أن الوزيرة راجعت أيضًا سير العمل بمنظومة الميكنة والتي تسهل الخدمة على المواطنين من خلال التسجيل الإلكتروني على نظام التشغيل الذي يقوم بتوزيع المريض لأقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته الصحية وطبيعة العملية التي يتم إجراؤها، مضيفًا أن الوزيرة ناشدت المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.

وذكر أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر إصابات كورونا

أخبار تهمك

الأهلي ينفي رفض فايلر لعودة «القناص»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بعد كارتيرون.. الزمالك يتلقي ضربة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل كارتيرون

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على فريق كارتيرون الجديد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يحدد 13 مليون جنيه لضم خليفة أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصريحات نارية من محمد صلاح بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ نصف ساعة

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد فتحي يصدم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إجراء 443 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

الصحة: إجراء 443 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم انتظار

وزيرة الصحة: إجراء 453 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء "قوائم الانتظار"

آخر جهود الدولة في تنفيذ مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. اعرف التفاصيل

في نقاط.. طريقة التسجيل في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

مبادرة قوائم الانتظار: حققنا نجاحًا كبيرًا شعر به المواطن (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:25 م

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

11:39 م

تصريحات نارية من محمد صلاح بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

12:51 ص

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

08:14 م

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر