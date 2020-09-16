"لجنة كورونا" تكشف سبب تخوفها الشديد من الفيروس (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك أعراض مرتبطة بنزلات البرد مثل الحرارة، وهناك أعراض مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا مثل استمرار ارتفاع الحرارة، وأعراض الجهاز الهضمي.



وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم سيطلقون حملات توعية للتفرقة بين الإنفلونزا العادية والكوفيد 19 خلال الفترة المقبلة بوسائل الإعلام، مناشدا أصحاب الأمراض المزمنة بالحصول على مصل إنفلونزا الموسمية اعتبارا من شهر أكتوبر.



وأضاف أنهم بدأوا يرصدوا تزايد حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، منوها بأن هناك تخوف شديد من عودة أرقام الإصابات للزيادة خاصة مع دخول فصل الشتاء.



وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.





وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت جاهزية كافة المستشفيات التي تشملها المبادرة وقدرتها على تغطية عدد العمليات على مدار اليوم، كما راجعت جاهزية المستشفيات حسب نوع وطبيعة العمليات التي يتم إجراؤها.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إجراء 499 ألف و771 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنها، قوائم الانتظار وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 وحتى اليوم الثلاثاء.





ولفت إلى أن الوزيرة راجعت أيضًا سير العمل بمنظومة الميكنة والتي تسهل الخدمة على المواطنين من خلال التسجيل الإلكتروني على نظام التشغيل الذي يقوم بتوزيع المريض لأقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته الصحية وطبيعة العملية التي يتم إجراؤها، مضيفًا أن الوزيرة ناشدت المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.





وذكر أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.

