رئيس جامعة بريطانية يكشف طريقة تعامل انجلترا مع مخالفات البناء (فيديو)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:47 ص
حسن عبدالله
حسن عبدالله
شيماء حسن
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قال حسن عبدالله، الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن انجلترا، إن النظام في بريطانيا صارم وله أسس قوية، خاصة إذا كان البناء يضر بمصلحة الطرق أو سلامة السكان.

وأضاف "عبدالله" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء: "أي مخالفة في بريطانيا تصل عقوباتها إلى غرامات كبيرة".

وأكد الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن انجلترا، أن القانون البريطاني يسمح بإزالة أي عقار فورًا إذا كان يضر بالمصلحة العامة، مشددًا على دور المحليات في هذا الصدد لمنع أي مخالفة للبناء.

وفي ذات السياق كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن حصيلة إيرادات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت إلى ما يقرب من الـ 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم ضخ هذه الإيرادات إلى المحافظات للقيام بمشروعات الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية للمحافظة.

وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه سيتم ضخ باقي الإيرادات إلى الخزانة العامة لإعادة توجيها إلى قطاعي التعليم والصحة في هذه المحافظات، موضحًا أنه يتم استخدام بعض المدارس القريبة من المراكز التكنولوجية لاستلام الأوراق من المواطنين.

وأشار إلى أنه تم تركيب مظلات وشوادر للانتظار المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن هناك إقبال كبير من المواطنين بالتزامن مع قرارات مجلس الوزارة بتخفيض الأسعار من 20 إلى 70% في مختلف المحافظات وثبات سعر المتر في القرى والنجوع عند 50 جنيه.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم مد ساعات العمل في جميع المراكز التكنولوجية حتى العاشرة مساءً، لافتًا إلى أن محافظة المنوفية أعلى المحافظات التي تقدم للتصالح بأكثر من 147 ألف، يليها محافظة البحيرة بأكثر من 137 ألف، تليها محافظات القليوبية والدقهلية.

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