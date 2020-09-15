أنباء عن اعتذار رئيس الوزراء اللبناني عن تشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
الفجر
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قالت قناة "اللبنانية للإرسال" مساء اليوم الثلاثاء، إن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول لبنان، جُمّدت.
وأضافت القناة في تقرير نقلاً عن مصادرها، أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب مرشح للاعتذار عن المهمة بعد التشاور مع الرئيس ميشال عون.

وأشارت مصادر مقربة من أديب الرئيس للقناة إلى أن "خيار الاعتذار هو أحد الخيارات الجدية وأديب ليس متمسكاً بالتكليف ولا يريد تحدي أي طرف"، حسبما أورد موقع "24" الإماراتي.

وأضافت المصادر أن أديب "لا يريد التخلي عن مبادئه، كما أنه لا يريد إضاعة المزيد من الوقت إفساحاً في المجال أمام محاولة إيجاد فرصة للحل".

وفي الساعات الماضية، قوبلت خطط أديب لتشكيل الحكومة بمعارضة العديد من الفصائل الكبرى، خاصة ميليشيا حزب الله التي تتمتع بأغلبية في البرلمان وحليفتها حركة أمل التي تصر على تولي على حقيبة المالية، الأمر الذي يعقد مسعى أديب لتغيير الوزارة بشكل كامل.

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