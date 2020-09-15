في ذكرى وفاته.. حكاية سيد درويش مع موسيقى الأناشيد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم الذكرى المئوية لفنان الشعب سيد درويش، وهو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي.

يعتبر سيد درويش أفضل ملحن للأناشيد على الإطلاق، وقد وصف الشاعر بديع خيري أناشيد سيد درويش بقوله أنها تبث الحماس في الجبان.

صاغ درويش أناشيده غالبًا على إيقاع المارش الرباعي وإن شذ عن ذلك في نشيد قوم يامصري ثلاثي الإيقاع "فالس"، وهذه التجربة لم تحدث من قبل، لا في الشرق ولا في الغرب، ولذلك وصفه بعض المحللين الغربيين بأنه فنان مجدد ومبتكر.

كما أضاف سيد درويش، مقامًا موسيقيًا جديدًا للموسيقى الشرقية أسماه "الزنجران" أبدع منه أحد أدواره، ولحن منها الأساتذة اللاحقون.

قام سيد درويش، بتلحين عشرة أدوار، والدور ظهر حوالي منتصف القرن التاسع عشر في مصر، ويُعد محمد عثمان، المؤسس الحقيقي للدور والذي أعطاه قالبه المميز.

كما يُعد سيد درويش، أهم ملحني الأدوار والذي وصل بالدور إلى كمال تركيبه وعظمته، فى أدواره العشرة نجد كل دور من مقام مختلف عرض فيه سيد درويش الكيفية المثلى لمعالجة نغمات هذا المقام.

وفي ألحان رواياته هناك أكثر من 200 لحن لم تتكرر فيها جملة واحدة، وفيها من اختلاف المواقف ما يكفي لعرض كافة حالات الشعور الإنساني وكيفية التعبير عنه.



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