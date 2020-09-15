وست بروميتش يعلن تعاقده مع نجم تشيلسي السابق

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
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تعاقد نادي وست بروميتش ألبيون، الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، مع الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش قادمًا من زينيت سان بطرسبرج الروسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأحرز الصربي ثلاثة ألقاب في الدوري مع تشيلسي ولقب دوري أبطال أوروبا في تسع سنوات مع فريق غرب لندن حتى عام 2017.

واستهل وست بروميتش عودته إلى "بريميرليغ" بخسارة أمام ليستر صفر-3 الأحد.

قال إيفانوفيتش (36 عاما) لموقع النادي الرسمي "البريميرليغ هو أفضل دوري في العالم".

تابع "أنا بحاجة لتحدي نفسي وأنا جاهز لهذا التحدي. أنا سعيد جدا للعودة إلى الدوري الانكليزي".

من جهته، قال مدرب وست بروميتش الكرواتي سلافن بيليتش "هو إضافة كبيرة لنا، كفريق صاعد إلى البريميرليغ. يستوفي جميع الشروط بالنسبة إلينا".

أضاف "لقد حقق كل شيء في مسيرته. كان رائعا. نحن سعداء. يضيف الخبرة والنوعية إلى فريقنا داخل وخارج أرض الملعب".

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وست بروميتش حجازي تشيلسي إيفانوفيتس

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