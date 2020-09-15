الأهلي يحدد 13 مليون جنيه لضم خليفة أحمد فتحي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن لجنة التسويق بالفريق حددت مبلغ 13 مليون جنيه، من أجل التعاقد مع نجم إنبي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأكدت المصدر أن الأهلي يسعى للتعاقد مع كريم فؤاد، لاعب نادي إنبي، والمعار إليه من نادي النجوم، لتدعيم مركز الظهير الأيمن، الذي سيخلو نهاية الموسم برحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز.

وأوضح أن الأهلي رصد 13 مليون جنيه للتعاقد مع اللاعب، والذي كسب قناعات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وسيقوم أمير توفيق، مدير لجنة التسويق بالنادي الأهلي، بفتح خط المفاوضات مع إدارتي إنبي والنجوم، للتوصل لاتفاق بشأن انتقال اللاعب.

ويرى مسؤولو الأهلي، أن اللاعب يستطيع قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في المستقبل، مع تميزه باللعب في أكثر من مركز، فضلاً عن صغر سنه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الأهلي إنبي أخبار الأهلي أحند فتحي

أخبار تهمك

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل كارتيرون

منذ ساعة

عاجل - أول رد رسمي من الزمالك على رحيل كارتيرون

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي ينفي رفض فايلر لعودة «القناص»

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد فتحي يصدم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق ينفرد بكواليس رحيل كارتيرون

منذ ساعة و 6 دقيقة

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بعد كارتيرون.. الزمالك يتلقي ضربة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - تعرف على فريق كارتيرون الجديد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. مرتضي منصور يُصدر قرارات هامة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

فايلر يطلب من الأهلي عودة أول المعارين

أخبار النادي الأهلي اليوم: فايلر يفجر مفاجأة نارية بشأن مصير أزارو وبادجي في الأهلي وسر تعطل صفقة أحمد فتحي مع بيراميدز والأهلي يعيد أول المعارين

أخبار الأهلي اليوم الأحد 19 أبريل: الاقتراب من ضم نجم منتخب مصر.. آخر تطورات قضية السعيد.. فايلر يحسم مصير صفقة الهداف

إنبي يطلب لاعب مفاجأة من الأهلي لبيع "صخرة" الدفاع

فرمان فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي المنتظرة

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:25 م

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

عاجل - تعرف على فريق كارتيرون الجديد

10:30 م

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

09:59 م

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

08:14 م

الكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل كارتيرون

10:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر