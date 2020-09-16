أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-9-2020.. المعدن الأصفر يعود لنقطة الصفر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، وذلك بعد تذبذب سعر المعدن الأصفر أمس حيث سجل أعلى مستوي فى أسبوعين وعاد لنقطة الصفر بنهاية التعاملات وجاءت الأسعار اليوم على التالي:

أسعار الذهب الآن



سعر الذهب عيار18 : 734.5 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 857 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 979.5 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6856 جنيهًا

أسعار الذهب العالمي:
تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء مع صعود الدولار، لكن الآمال في سياسة نقدية ميسرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حدّت من خسائر المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1950.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد في وقت سابق إلى ذروته منذ الثاني من سبتمبر أيلول عند 1971.71 دولار. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1959.20 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، “انتعش الدولار من مستوياته المتدنية ونلحظ بعض البيع في الذهب، لكنه مؤقت. فصدور تصريحات تيسيرية من اجتماع مجلس الاحتياطي ومزيد من التوضيح لأهدافهم الجديدة للتضخم قد يدفع الذهب للارتفاع إلى أكثر من ألفي دولار.”

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يزيد من تكلفة الذهب على مشتريه من حملة العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون بيان اجتماع مجلس الاحتياطي الذي تُختتم أعماله يوم الأربعاء.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.83 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروته منذ 11 أغسطس آب عند 973.70 دولار.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك ساكسو إن أداء البلاتين قد يتفوق على الذهب بنحو عشرة بالمئة إذا تحققت توقعات مجلس استثمارات البلاتين العالمي لعجز في المعروض واخترقت نسبة سعر الذهب إلى البلاتين نطاق 2.02-2.20.

واستقرت الفضة عند 27.15 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة مسجلا 2349.03 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر الاعلي اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

أحمد فتحي يصدم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بعد كارتيرون.. الزمالك يتلقي ضربة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد رسمي من الزمالك على رحيل كارتيرون

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. مرتضي منصور يُصدر قرارات هامة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

نجم الزمالك السابق ينفرد بكواليس رحيل كارتيرون

منذ ساعة

الكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل كارتيرون

منذ ساعة

عاجل - تعرف على فريق كارتيرون الجديد

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي ينفي رفض فايلر لعودة «القناص»

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاعه عالميًا.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر؟

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الجمعة 15-3-2019.. المعدن الأصفر يرتفع عالميا

الذهب يسجل أدنى مستوي في 2019 عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء

اسعار الذهب اليوم الأحد... توقعات بارتفاعات جديدة

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-10-2019.. استقرار نسبي لعيار 21 في الصاغة

جرام الذهب يسجل ألف جنيه ليواصل تحطيم الأرقام التاريخية اليوم الأربعاء

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:25 م

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

عاجل - تعرف على فريق كارتيرون الجديد

10:30 م

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

09:59 م

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

08:14 م

الكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل كارتيرون

10:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر