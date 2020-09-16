أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-9-2020.. المعدن الأصفر يعود لنقطة الصفر

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، وذلك بعد تذبذب سعر المعدن الأصفر أمس حيث سجل أعلى مستوي فى أسبوعين وعاد لنقطة الصفر بنهاية التعاملات وجاءت الأسعار اليوم على التالي:

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار18 : 734.5 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 857 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 979.5 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6856 جنيهًا

أسعار الذهب العالمي:

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء مع صعود الدولار، لكن الآمال في سياسة نقدية ميسرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حدّت من خسائر المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا.





وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1950.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد في وقت سابق إلى ذروته منذ الثاني من سبتمبر أيلول عند 1971.71 دولار. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1959.20 دولار.





وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، “انتعش الدولار من مستوياته المتدنية ونلحظ بعض البيع في الذهب، لكنه مؤقت. فصدور تصريحات تيسيرية من اجتماع مجلس الاحتياطي ومزيد من التوضيح لأهدافهم الجديدة للتضخم قد يدفع الذهب للارتفاع إلى أكثر من ألفي دولار.”





وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يزيد من تكلفة الذهب على مشتريه من حملة العملات الأخرى.





وينتظر المستثمرون بيان اجتماع مجلس الاحتياطي الذي تُختتم أعماله يوم الأربعاء.





وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.83 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروته منذ 11 أغسطس آب عند 973.70 دولار.





وقال أولي هانسن المحلل في بنك ساكسو إن أداء البلاتين قد يتفوق على الذهب بنحو عشرة بالمئة إذا تحققت توقعات مجلس استثمارات البلاتين العالمي لعجز في المعروض واخترقت نسبة سعر الذهب إلى البلاتين نطاق 2.02-2.20.





واستقرت الفضة عند 27.15 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة مسجلا 2349.03 دولار.