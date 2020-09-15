حجر صحي على نجم بايرن ميونيخ

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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فرض نادي بايرن ميونيخ الألماني حجرًا صحيًا على نجم الفريق كينجسلي كومان، بعد مخالطته أحد الأشخاص المقربين إليه المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وسيغيب كومان مسجل الهدف الوحيد لفريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى باريس سان جيرمان، عن مباراة فريقه الافتتاحية ضد شالكه الجمعة في الدوري الألماني.

وأعلن بايرن بأن كومان خضع لفحص الأحد جاءت نتيجته سلبية من دون أن يشير إلى الوقت الذي سيمضيه الفرنسي في الحجر.

وسيتبع كومان بالتالي تعليمات معهد روبرت كوخ الصحي والبروتوكول الصحي الصارم المعتمد من قبل رابطة كرة القدم في ألمانيا لدى استئناف الدوري منتصف أيار/مايو خلال الموسم الماضي.

وأضاف النادي "خلال فترة الحجر الصحي سيتابع كومان برنامجا تدريبيا خاصا".

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