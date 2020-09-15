بعد الصحة العالمية.. "ترامب" يتوعد منظمة دولية أخرى لوقوفها بجانب الصين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ليس على علم بحكم أصدرته منظمة التجارة العالمية في نزاع تجاري مع الصين لكنه سينظر فيه.

وأعاد ترامب التأكيد على أنه ليس من المعجبين بمنظمة التجارة، التي قالت اليوم إن الولايات المتحدة انتهكت القواعد العالمية بفرضها رسوما بمليارات الدولارات في خضم حرب التجارة التي خاضها ترامب ضد الصين.

وبسؤاله عن القرار لدى مغادرته البيت الأبيض، قال ترامب إنه لم يطلع عليه، متابعا: "سيتعين علينا إذن عمل شيء ما حيال منظمة التجارة لأنهم سمحوا للصين أن تفلت بجريمتها"، حسبما أفادت "رويترز".

وأردف: "سننظر في ذلك. لكنني لست من المعجبين بمنظمة التجارة - بوسعي أن أقول هذا من الآن. لعلهم أسدوا إلينا معروفا كبيرا".

وقضت لجنة من الخبراء شكلتها هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية بأن التعريفات "غير متوافقة" مع قواعد التجارة العالمية، وأوصت الولايات المتحدة "بجعل إجراءاتها متوافقة مع التزاماتها".

وعلى صعيد آخر، انتقدت إدارة ترامب منظمة الصحة العالمية ونهجها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث اتهمتها بالتقصير في إدارة الأزمة والانحياز للجانب الصيني، وقررت في مايو/ أيار الماضي، قطع العلاقات معها.

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