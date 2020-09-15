الكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل كارتيرون
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:49 م
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كشف نادي الزمالك عن السبب الحقيقي وراء رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق عن القلعة البيضاء في الساعات الماضية.
وكان كارتيرون قد عقد جلسة مع مرتضي منصور رئيس النادي وطلب فيه الرحيل عن الفريق بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده وفسخ العقد من طرف واحد.
وقام رئيس الزمالك بتصوير مقطع فيديو خلال جلسته مع كارتيرون مدرب الفريق وذلك للرد على أنباء حدوث مشاجرة حادة بينهما أدت لرحيل المدرب الفرنسي.
وكان كارتيرون قد تلقي عرض مغري من احد الاندية الخليجية وهو ما دفعه للتفكير في الرحيل عن القلعة البيضاء لخوض تجربة جديدة.