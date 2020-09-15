لجنة مكافحة كورونا: التجربة السريرية هدفها التأكيد على فاعلية وأمان اللقاح

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك موقع إلكتروني مخصص لاستقبال طلبات الراغبين في المشاركة في التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا المحتمل.





وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن المتطوع للمشاركة في التجربة شخص سليم قرر أن يتطوع لأداء مهمة إنسانية، معلقا: "المتطوع مش هيضحي بنفسه".





وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن اللقاح آمن وفعال، والتجربة السريريه هدفها التأكيد على أمان وفاعلية اللقاح.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.



