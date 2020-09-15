غداً.. عرض فيلم "زنزانة 7" بجميع دور العرض السينمائي

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تبدأ جميع السينمات غداً بعرض فيلم "زنزانة 7" ، بطولة النجم أحمد زاهر ، نضال الشافعي.



وأعلنت منة فضالي عن ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتبت :"فيلم زنزانة سبعة من بكرة في جميع دور العرض ، إن شاء الله دعواتكم وربنا يوفقنا جميعاً ومبروك لكل زملائي تمنياتي بالنجاح للجميع من أكبر لأصغر حد في الفيلم لأننا تعبنا فعلاً وربنا كريم" .



فيلم "زنزانة 7" وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، وهو بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى إخراج إبرام نشأت.