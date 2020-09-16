باحث: وصول الإرهابية للسلطة "عملهم جنون"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:37 ص
ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
شيماء حسن
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قال ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن تنظيم جماعة الإخوان يعتقد أن السياسة تقدم على الدعوة والدين، مشيرًا إلى أن وصولهم إلى كرسي الحكم بعد ثورة 25 يناير "عملهم حالة من الجنون".

وأضاف "فرغلي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء، أن هذا التنظيم يضحي الآن بالشباب وعلى استعداد للتعاون مع أي أحد للعودة إلى السلطة وتحقيق هدفه.

وأشار الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن هذا التنظيم لديه مهمة بتكليف من دولتي قطر وتركيا، موضحًا أن هاتين الدولتين هما من تقوم بتمويله، ولكنه فقدت القدرة على الحشد.

وتابع: "هذا التنظيم يقوم بهذه الدعوات للتظاهر وغيرها لإثبات وجوده على الأرض، وكل ما تسعى إليه هو نشر الفوضى واللعب على الجانب الاقتصادي والسياسي والأمني للدولة".

وفي تصريحات سابقة قال الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تعمل بأجندة تركية تهدف إلى نشر الإرهاب والعنف بمصر، موضحًا أن الجماعة فشلت في جذب عناصر جديدة لها أو القدرة على الحشد، ودعواتهم الحالية وهمية لا أثر لها كونها جماعة مفلسة.

وأضاف "فرغلى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن دعوات الجماعة الإرهابية وظيفية، موضحًا أي أنها تهدف إلى أداء دورها في العمل المكلفة به من تركيا، على أمل إحداث فوضى في البلاد، وهو الأمر الذي يتصدم بوعى المصريين الذين لفظوهم ودولة أفشلت مخططهم، مؤكدًا أن الجماعة الإرهابية تعانى من انشقاقات داخلية وخلافات شديدة.

وفي ذات السياق عرض الإعلامي، رامي رضوان، مقطع فيديو يظهر جرائم وعنف جماعة الإخوان منذ تولية السلطة وحتى قيام ثورة 30 يونيو وذلك في تعليقه على دعوات الإرهابية للتظاهر.

وقال: "هذه الجماعة عايزة تولع الدنيا بأية طريقة، بيحاولوا يصعنوا حسابات إلكترونية مزيفة لإثارة البلبلة وتعزيز العنف بين المصريين".

وتساءل: "هل نستطيع نسيان أحداث الاتحادية ومشاهد قتل المصلين داخل مسجد الروضة في شمال سيناء، هذه الجماعة عندها استعداد للقتل، وهي من قامت بتشويه شخصية المسلم بالعنف والقتل التي قامت به على مدار الفترة الماضية".

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