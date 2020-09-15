النوبة يفوز على سيراميكا ودياً

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النوبة الفوز خارج ملعبه على حساب فريق سيراميكا، بهدف نظيف، خلال المباراه الودية التي أقيمت على ملعب استاد السويس الجديد .

وجاء الهدف الأول للنوبة في الدقيقه 32" من زمن الشوط الأول ، يضعها اللاعب أبو احمد بإتقان شديد في مرمي سيراميكا . 

شهدت المباراه تألق جميع لاعبي الفريق السويسي، على رأسهم، : محمد علوي و مصطفي الحضري ، و الغاني "ريتشارد " ، و حماصه و الكيال ، تيتو ، و محمود علاء .

وحرص هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا، على الدفع بأكبر عدد من اللاعبين في تلك المباراة الودية، وذلك في إطار خطة الجهاز الفني للتجهيز لاستئناف مباريات دوري الدرجة الثانية.

ويستعد سيراميكا لمباراة كوكا كولا التي ستقام في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ويتصدر الفريق جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 32 نقطة قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.


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