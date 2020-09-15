التحقيقات الأولية: أتوبيس أبيض دهس ضابط مرور الدائري بقليوب







وكشفت التحقيقات أن الأتوبيس الهارب لونه ابيض وفر هاربا علي نزلة الدائري بقليوب حيث يجري ملاحقته لتحديد سائقه وكشف ملابسات الحادث.



كان النقيب شرطه مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامة للمرور قد استشهد على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب على الدائرى إثر صدم أتوبيس له خلال محاولة الضابط ايقاف قائده فرفض وفرا هاربا ودهس الضابط واستشهد قبل وصوله المستشفى.



فيما أسفر الحادث عن اصابة امين شرطه بينما فر قائد الاتوبيس هاربا وتكثف الجهود لضبطه.



انتقل مدير امن القليوبية اللواء فخرالدين العربى والعميد عبد العظيم سعيد مدير الإدارة العامه لمرور القليوبية لمكان الحادث وتكثف الجهود لضبط السائق.



تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بتعرضضابط شرطة للدهس علي الدائري.



انتقلت قوات الأمن وتبين استشهاد الضابط وإصابة أمين شرطة إثر قيام قائد ميني باص بالإصطدام بالضوابط هربا من كمين علي الدائري بنزلة قليوب.





تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لتحديد هوية سائق الأتوبيس الهارب في واقعة استشهاد النقيب مصطفي عبد الجليل بالإدارة العامة للمرور خلال هروبه من كمين كان يقوده الضابط الشهيد.