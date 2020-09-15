"أسرتها اعتدت على 3 أطباء".. التعليم العالي ترد على فيديو وفاة سيدة بمستشفى المنيا الجامعي (فيديو)

قدم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، التعزية لأسرة السيدة التي توفت في مستشفى المنيا الجامعي وانتشر فيديو وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن المريضة إيمان دخلت المستشفى يوم الجمعة وتم حجزها للاشتتباه في إصابتها بكورونا وتم وضعها في العناية المركزة وكانت حرارتها 40 وتم عمل المسحة في أحد المستشفيات الحكومية ولم تظهر نتيجتها قبل الوفاة.





وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أنه تم عمل كافة الفحوصات والآشعة المقطعية على الصدر وتم مناظرتها على يد مجموعة من الأطباء في المستشفى وصل عددهم إلى 5 أطباء وتدهورت الحالة يوم الأحد قبل ظهور نتيجة المسحة ولكن التحاليل أظهرت وجود أنيميا ووضح من الآشعة الاشتباه في الكورونا وأكد انها حصلت على مذيبات للجلطة وثبت إصابتها بالتهاب كبدي فيروسي.



