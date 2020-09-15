نجم ليفربول يقترب من الرحيل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود صراع شرس بين خمسة أندية مهتمة بالتعاقد مع البلجيكي ديفوك أوريجي نجم هجوم ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن فناربخشة التركي يعتبر آخر الأندية المنضمة لسباق التعاقد مع النجم البلجيكي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه هناك 4 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز مهتمة بالتعاقد مع أوريجي وهم : أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد وبرايتون وفولهام.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أوريجي البالغ من العمر 25 عامًا كان قد إنتقل إلى ليفربول من ليل الفرنسي في صيف 2015 ولعب على سبيل الإعارة لفترة في صفوف فولفسبورج الألماني.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن أوريجي خاض مع الحمر حتى الآن 140 مباراة، سجل خلالهم 34 هدف وحقق بطولات كبيرة خاصة مساهمته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

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