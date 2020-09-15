"بوغدانوف" يبحث مع المبعوث القطري الأوضاع في الشرق الأوسط

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية علي بن غانم الهاجري، وبحثا الوضع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن بوغدانوف والهاجري بحثا في موسكو "الوضع الراهن في الشرق الأوسط مع التركيز على الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق ولبنان واليمن، والتسوية العربية الفلسطينية، والوضع في منطقة الخليج الفارسي".

وأشار البيان إلى أن الجانبين سجلا تطابق أو تقارب المواقف بين موسكو والدوحة الداعمة لتسوية النزاعات والأزمات في هذه المنطقة الحيوية، بالطرق السياسية والدبلوماسية. 

وورد في البيان: "تمت الإشارة إلى ضرورة مراعاة الحقوق الشرعية لجميع الأطراف المعنية وشواغلها، وكذلك الالتزام الدقيق بالأحكام الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد بوغدانوف والهاجري دعم موسكو والدوحة "للحوار السياسي النشط بين روسيا وقطر حول حزمة واسعة من بنود الأجندة الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل".

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