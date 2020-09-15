عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

فجر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أبلغ مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور نيته بالرحيل عن النادي وقام بدفع الشرط الجزائي لفسخ التعاقد والبالغ ربع مليون دولار.





وقالت بعض المصادر الصحفية أن بيراميدز إقترب من الحصول على توقيع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق في الفترة المقبلة قبل أن ينفي مصدر مسؤول بالنادي تلك الأنباء ويؤكد أن النادي لا علاقة له برحيل الفرنسي عن تدريب الزمالك.





يُذكر أن كارتيرون ترك المارد الأبيض قبل مواجهة أسوان المقرر لها يوم الجمعة القادم لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالإضافة إلى المواجهة الحاسمة التي تنتظر الفريق أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين طارق يحيي كمدير فني مؤقت للفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي بموعد أقصاه الأسبوع القادم.