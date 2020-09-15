استشهاد نقيب شرطة صدمه أتوبيس بالطريق الزراعي بالقليوبية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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استشهد نقيب شرطة مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامة  للمرور على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب على الدائرى، صدمه أتوبيس حاول الضابط ايقاف قائده فرفض وفرا هاربا ودهس الضابط واستشهد قبل وصوله المستشفى وتتردد انباء عن اصابة امين شرطه فى الحادث وفرا قائد الاتوبيس هاربا وتكثف الجهود لضبطه.


انتقل مدير أمن القليوبية اللواء فخر العربى والعميد عبد العظيم محمد مدير الادارة العامه لمرور القليوبية لمكان الحادث وتكثف الجهود لضبط السائق.

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