محافظ الفيوم: 1800 تصالح يوميًا في مخالفات البناء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، إن الإقبال على التصالح في تزايد مستمر، ووصلت عدد طلبات التصالح يوميًا لـ 1800 طلب.

وتابع "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن  المراكز التكنولوجيا المختصة بتقديم طلبات التصالح تعمل يوميًا بكافة طاقتها حتى الإنتهاء من تواجد آخر مواطن، وفي بعض الأيام أغلقت هذه المراكز بعد منصف الليل.

وأشار إلى أن المحافظة سمحت بتلقي طلبات التصالح في الوحدات المحلية بالقرى الأم، وهذا في أطار التسهيل على المواطنين.


وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى:

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف.

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا .

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن.

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما.

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه.

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي".

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر.

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن.

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن.

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي.

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.



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