محافظ أسيوط: 30% نسبة تخفيض التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المعدل اليومي في تقديم طلبات التصالح في تزايد، متمنيًا الانتهاء من هذا الملف بنسبة 100% قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن مراكز التكنولوجيا الخاصة بتقديم طلبات التصالح منتشرة في كافة أنحاء المحافظة، وتعمل فترتين حتى خلال العطلات، بهدف التيسير على المواطنين.

ولفت إلى أن المحافظة قامت بتخفيض التصالح بنسبة تتراوح ما بين 20 لـ 30%، خلاف تطبيق الحد الأدنى للتصالح في القرى والنجوع بـ 50 جنيه للمتر.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري


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