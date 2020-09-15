"غانتس": لا أستبعد اندلاع مواجهات في الضفة وغزة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
الفجر
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لم يستبعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الثلاثاء، اندلاع مواجهات في الضفة وغزة عقب توقيع اتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وقال غانتس: "لا أستبعد اندلاع مواجهات في الضفة الغربية، عقب توقيع اتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل من جهة وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى"، وأضاف أنه "يتوقع تصعيدا في قطاع غزة، خلال الشهر المقبل"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وتعليقا على توقيع السلام، قال: "اتفاق السلام يعتبر عيدا للبلاد، لكن لدينا مسؤولية أن نحقق هذه المصالحة أيضا في ما بيننا داخل إسرائيل".

وشهد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء مراسم توقيع إسرائيل معاهدة السلام مع الإمارات، وإعلان السلام مع البحرين برعاية أمريكية.

وسبق توقيع الاتفاقيتين، اجتماعات منفردة عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد.

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