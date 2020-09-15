بعد رحيله عن الزمالك.. الوداد يرد على التعاقد مع كارتيرون

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
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رد نادي الوداد المغربي على التعاقد مع الفرنسي باتريس كاريترون المدير الفني للزمالك بعد فسخ عقده مع الأبيض.

وكان كاريترون قد طلب من الزمالك بشكل رسمي فسخ عقده ودفع قمية الشرط الجزائي في العقد وذلك من خلال جلسة عقدها مع مرتضي منصور رئيس النادي.

ونفي نادي الوداد ارتباطه بالتعاقد مع كارتيرون مدرب الزمالك بعد فسخ عقده وذلك في تصريحات صحيفة للمتحدث الرسمي بأسم النادي محمد طلال.

وقال محمد طلال: الوداد لا يعلم شيئا عن رحيل كارتيرون عن الزمالك ولسنا طرفا في فسخ عقده مع الفريق، لا صلة لنا من قريب أو من بعيد بهذه الأزمة.

الجدير بالذكر أن الوداد المغربي يبحث التعاقد مع مدرب مميز بالفترة الحالية لخلافة الاسباني خوان كارلوس جاريدو.

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