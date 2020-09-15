الإسكان: تسهيلات الوزارة زادت من طلبات التصالح بمخالفات البناء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت المهندسة نفسية هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، إن التسهيلات التي قامت بها الوزارة ساعدت كثيرًا على زيادة طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضافت "نفسية" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن تغيير استخدام "البدروم والرووف" هما من أبرز المخالفات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت إلى أن أي مواطن سدد أكثر من نسبة 25% للتصالح في المخالفات سوف يسترد باقي المبلغ، موضحة أن "البرجولة" تمثل نسبة 5% من المسطح المبني بهذه المجتمعات وأي خلاف لهذا يمثل مخالفة.

وأوضحت أن هناك مخالفات أخرى تتعلق بالبروز، لافتة إلى أن المخالفات المتعلقة بالبناء في المجتمعات السكانية إذا كان المطور العقاري المسئول عن البناء فهذه الحالة لابد أن يتقدم هو، إما إذا كان المواطن قام بشراء قطعة أرض وقام هو ببنائها فعليه في هذه الحالة أن يتقدم هو للتصالح وليس المطور.

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فى بشرى سارة لساكنى المدن الجديدة، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، يأتى فى إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح فى مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم وضبط العمران على مستوى الدولة، وبخاصة بالمدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان: تبلغ نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، كالتالى، 15 % بمدينة القاهرة الجديدة، و20 % بمدينة الشروق، و25 % بمدينتى بدر، و15 مايو، و15 % بمدينة الشيخ زايد، و20 % بمدن (6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، و25 % بمدينة سفنكس الجديدة، و20 % بمدن (العبور - العبور الجديدة - دمياط الجديدة).

وأضاف الوزير، أن نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى، تبلغ 25 %، بالمدن الجديدة التالية (السادات - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - النوبارية الجديدة - رشيد الجديدة - برج العرب الجديدة - جهاز حماية أملاك الهيئة - العلمين الجديدة - جهاز القرى السياحية - الفيوم الجديدة - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - قنا الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة - توشكى الجديدة).
وقال الدكتور عاصم الجزار: تم مخاطبة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للتنسيق مع المحافظين، لاستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، طبقا لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

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