تردد قناة الزمالك الجديد Zamalek Tv الرياضية 2020 الجديد علي نايل سات.. شاهد رحيل كارتيرون

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تردد قناة الزمالك الجديدة على قناة الزاليسك مرتفع للغاية، لأن قناة الزمالك من القنوات التي ستجذب ملايين عشاق نادي الزمالك، وهي أول قناة تطلق تحت اسم نادي الزمالك منذ إنشائها عام 1911، علمت قناة نادي الزمالك بأخبار نادي الزمالك من مصادرها الرسمية والمسؤولين المعنيين داخل النادي، والتي أصبحت منارة القلعة الجديدة، تردد قناة الزمالك الجديد 2020.









تردد قناة الزمالك الجديدة 2020





وقال المستشار مرتضى منصور إن القناة مجهزة بأعلى مستوى من القنوات لاحتوائها على استوديو تحليلي يضم العديد من كبار المراسلين مثل الأستاذ أحمد جمال وشادي عيسى والسيد منتصر الرفاعي في الأيام القليلة الماضية، وقدم أعضاء الفريق القناة في حضور رئيس النادي، وانطلقت قناة نادي الزمالك من عملاق القناة الرياضية وأدخلت البهجة والبهجة على جماهير النادي، والآن أصبح لديهم وسائل إعلام للتواصل مع العالم منصة.





التردد:11449

تصحيح الترميز:6/5

نايل سات: 27500





يسعى عشاق نادي الزمالك الآن لمعرفة تردد قناة الزمالك الجديد وتثبيته على الريسيفر، ونوفر لكم تردد قناة الزمالك الجديد على جميع الأقمار الصناعية من متابعينا.









قائمة البرامج المذاعة عبر تردد قناة الزمالك 2020





قال مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الأبيض، إن الأخير يستعد الآن لعرض سلسلة من أفضل البرامج التي يتم بثها على قناة الزمالك الجديدة 2020 على جميع الأقمار الصناعية في شهر مارس المقبل.





البرامج المعروضة على قناة الزمالك الجديدة 2-2- هي كالتالي:





برنامج “الزمالك نيوز” قدمه أحمد جمال في أخبار النادي المنشورة على الموقع ووسائل التواصل الاجتماعي، ويناقش أهم المستجدات مع فرح علي الساعة 6 مساءً كل يوم.





برنامج “الروح الرياضية” يقدمه عبد الواحد السيد.





خطة “فوتال فوتبول ماتش” استضافتها نيرة الأحمر ناقشت كل ما يتعلق بكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة.

برنامج هوام الزمالك نوليا مصطفى.





برنامج “1911” يقدمه شادي عيسى ويتحدث عن تاريخ الزمالك ويستضيف نجوم النادي ويتحدث عن تاريخهم وبطولاتهم.





برنامج الصباح: تقديم أخبار الزمالك وكافة المحتويات الجديدة في الصحف والمواقع الإلكترونية بما في ذلك أخبار النادي في جميع الألعاب.





برنامج أخبار الشباب يستخدم لمتابعة أخبار فريق الشباب واللاعبين الشباب.





عرض “مع مرتضى منصور” يستضيفه رئيس النادي مرتضى منصور، ويعرض من خلال حلقات يتم تسجيلها 4 أيام في الأسبوع.



