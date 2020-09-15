بعد 92 عامًا.. مصر أخيرًا بلا مرشد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إلغاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر يؤكد انتهاء التنظيم، وهو بمثابة "إزالة ورم سرطاني من الجسد المصري".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن مكتب الإرشاد نُقل إلى لندن، بعد 92 عامًا من إدارة المكتب للتنظيم الدولي للإخوان من مصر، وكان خلالها مرشد مصر الأكثر تأثيرًا من الناحية الأدبية على كل المكاتب الإدارية للجماعة في دول العالم.

وأوضح أن مصر أخيرًا بلا مكتب إرشاد وبلا مرشد؛ نتيجة الضربات الأمنية والمجتمعية، مؤكدًا: "نقل مكتب المرشد من مصر ضربة في مقتل ونهاية للتنظيم منذ إنشائه وانطلاقه وحتى الآن".

وفي سياق منفصل، قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القبض على القيادى الإخوانى محمود عزت ضربة قوية، لأنه هو المرشد السرى للإخوان وبالتالى فإن القبض عليه سيكون مؤثر جدا فى تنظيم الإخوان وسيزيد من حدة المشاكل والخلافات بين قيادات الجماعة.

وأضاف حافظ أبو سعدة أن القبض على عزت ضربة مؤثرة على البنية التنظيمية للإخوان وتعد هى الضربة الكبرى ضد تنظيم الجماعة الإرهابية منذ عام 2013، موضحا كيفية تعامل قنوات ومنصات الإرهابية مع القبض على محمود عزت قائلا:" الإخوان دائما ما يحولون أى حدث سواء قبض أو محاكمة إلى مظلومية، سيكون هناك فى البداية صدمة الإنكار ومع إقرارهم للحقيقية سيسعون لفكرة المظلومية، سيجعلونها قصة بكائية جديدة".


وذكر حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تسير فى اتجاهها لتحقيق العديد من الانجازات ولم تتأثر بالحملات التى تشن ضدها وتثبت يوميا أنها قادرة على دحر الإرهاب من جذوره.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.

أخبار تهمك

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

أحمد فتحي يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة.. كارتيرون خطط للرحيل عن الزمالك قبل لقاء الإنتاج الحربي

منذ 40 دقيقة

عاجل - بعد كارتيرون.. الزمالك يتلقي ضربة جديدة

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يقترب من صفقته الكبرى

منذ ساعة و 15 دقيقة

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 10 ساعات

بعد رحيله عن الزمالك.. الوداد يرد على التعاقد مع كارتيرون

منذ 33 دقيقة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. مرتضي منصور يُصدر قرارات هامة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

منذ ساعة

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

منذ أقل من ساعة

الأهلي ينفي رفض فايلر لعودة «القناص»

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يعلن عن خليفة كارتيرون

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:25 م

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

09:16 م

بعد رحيله عن الزمالك.. الوداد يرد على التعاقد مع كارتيرون

09:43 م

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

08:14 م

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

08:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر