بعد 92 عامًا.. مصر أخيرًا بلا مرشد

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إلغاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر يؤكد انتهاء التنظيم، وهو بمثابة "إزالة ورم سرطاني من الجسد المصري".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن مكتب الإرشاد نُقل إلى لندن، بعد 92 عامًا من إدارة المكتب للتنظيم الدولي للإخوان من مصر، وكان خلالها مرشد مصر الأكثر تأثيرًا من الناحية الأدبية على كل المكاتب الإدارية للجماعة في دول العالم.



وأوضح أن مصر أخيرًا بلا مكتب إرشاد وبلا مرشد؛ نتيجة الضربات الأمنية والمجتمعية، مؤكدًا: "نقل مكتب المرشد من مصر ضربة في مقتل ونهاية للتنظيم منذ إنشائه وانطلاقه وحتى الآن".



وفي سياق منفصل، قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القبض على القيادى الإخوانى محمود عزت ضربة قوية، لأنه هو المرشد السرى للإخوان وبالتالى فإن القبض عليه سيكون مؤثر جدا فى تنظيم الإخوان وسيزيد من حدة المشاكل والخلافات بين قيادات الجماعة.



وأضاف حافظ أبو سعدة أن القبض على عزت ضربة مؤثرة على البنية التنظيمية للإخوان وتعد هى الضربة الكبرى ضد تنظيم الجماعة الإرهابية منذ عام 2013، موضحا كيفية تعامل قنوات ومنصات الإرهابية مع القبض على محمود عزت قائلا:" الإخوان دائما ما يحولون أى حدث سواء قبض أو محاكمة إلى مظلومية، سيكون هناك فى البداية صدمة الإنكار ومع إقرارهم للحقيقية سيسعون لفكرة المظلومية، سيجعلونها قصة بكائية جديدة".





وذكر حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تسير فى اتجاهها لتحقيق العديد من الانجازات ولم تتأثر بالحملات التى تشن ضدها وتثبت يوميا أنها قادرة على دحر الإرهاب من جذوره.



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.