"نقابة الصيادلة" توقع عقد شراء أرض مشروع مدينة 6 أكتوبر





حيث تم توقيع العقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان، وكان قد سبق تخصيص الأرض من قبل وزارة الإسكان للنقابة العامة للصيادلة، بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبرعلى مساحة 9.15 فدان بواقع 38000 متر.



وأوضحت نقابة الصيادلة، أنه سيتم إنشاء مدينة متكاملة للصيادلة بالأرض، تضم مشروعا سكنيا ضخما مدعما للصيادلة، مع نادى رياضى ومنطقة خدمات، إضافة إلى مول، ومنطقة ترفيه للأطفال، وحدائق ولاند سكيب، وحمامات سباحة.



يذكر أن النقابة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال مشروع أرض مدينة 6 أكتوبر، حيث تم دفع الأقساط المستحقة فى موعدها المحدد وتم إخلاء الأرض من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتسليمها للنقابة فعليًا بتاريخ 4 نوفمبر 2019، وتم تعيين حارس عليها من قبل النقابة، وفى انتظار القرار الوزارى الذى يحدد الاشتراطات لبدء البناء.





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قام المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة بتوقيع عقد البيع الابتدائى لأرض مشروع مدينة 6 أكتوبر.