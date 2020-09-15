العثور على أعمال سحر سُفلية بمقابر بني سويف (صور)

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نفذ مجموعة من شباب مبادرة تنظيف وتطهير المقابر ببني سويف، اليوم الثلاثاء، حملة لتنظيف وتطهير مقابر قرية "باروط" التابعة لمركز بني سويف، عثروا خلالها على عشرات الأعمال السحرية "السُفلية" وأخرى ملقاه أعلى المدافن.



وقال فارس محمد، أحد المشاركين بالحملة، إن الشباب والكبار من أهالى القري تبنوا تلك المبادرة للبحث عن أى أعمال سفلية أو أسحار تصيب الأهالى، وخاصة بعد تكرار شكوى الأهالى، مضيفا أن المبادرة لم تقف على يوم واحد بل ستستمر حتى يتم تطهير المقابر من أى أضرار.



وأضاف، إن المبادرة تلقى قبولًا من أهالي قرى المحافظة، وتفاعل معنا عدد كبير من الشباب منذ إنطلاق المبادرة، وبدأ أهالي القرى تدريجيًا يدعوننا لزيارة قراهم وتنظيف مقابرها من تلك الأعمال التي يدسها بعض اصحاب النفوس الضعيفة، لافتًا إلى أن شباب المبادرة يقومون بتطهير المقابر من هذه الأعمال وغسل المنطقة التي عُثر بها بمياه بالملح، موضحًا أنهم يقومون بهدذا العمل تطوعيًا.



وأوضح، أن فكرة المبادرة تأتي من منطلق تطهير المقابر ومنع ايذاء أهالي القرية من تلك الأعمال "لعل الله يجعلنا سببًا في منع ضررهم"، مشيرًا إلى أنه في حالة العثور على تلك الأعمال السحرية، نقوم بتطهير المنطقة وبإشعال النار بهذه الاشياء التي تم العثور عليها، ونقول بتحصين منطقة المقبرة بقراءة بعض آيات القرآن الكريم، وبعض السور القصيرة كـ"الإخلاص والفلق والناس".

