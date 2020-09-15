العثور على أعمال سحر سُفلية بمقابر بني سويف (صور)

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
نفذ مجموعة من شباب مبادرة تنظيف وتطهير المقابر ببني سويف، اليوم الثلاثاء، حملة لتنظيف وتطهير مقابر قرية "باروط" التابعة لمركز بني سويف، عثروا خلالها على عشرات الأعمال السحرية "السُفلية" وأخرى ملقاه أعلى المدافن.

وقال فارس محمد، أحد المشاركين بالحملة، إن الشباب والكبار من أهالى القري تبنوا تلك المبادرة للبحث عن أى أعمال سفلية أو أسحار تصيب الأهالى، وخاصة بعد تكرار شكوى الأهالى، مضيفا أن المبادرة لم تقف على يوم واحد بل ستستمر حتى يتم تطهير المقابر من أى أضرار.

وأضاف، إن المبادرة تلقى قبولًا من أهالي قرى المحافظة، وتفاعل معنا عدد كبير من الشباب منذ إنطلاق المبادرة، وبدأ أهالي القرى تدريجيًا يدعوننا لزيارة قراهم وتنظيف مقابرها من تلك الأعمال التي يدسها بعض اصحاب النفوس الضعيفة، لافتًا إلى أن شباب المبادرة يقومون بتطهير المقابر من هذه الأعمال وغسل المنطقة التي عُثر بها بمياه بالملح، موضحًا أنهم يقومون بهدذا العمل تطوعيًا.

وأوضح، أن فكرة المبادرة تأتي من منطلق تطهير المقابر ومنع ايذاء أهالي القرية من تلك الأعمال "لعل الله يجعلنا سببًا في منع ضررهم"، مشيرًا إلى أنه في حالة العثور على تلك الأعمال السحرية، نقوم بتطهير المنطقة وبإشعال النار بهذه الاشياء التي تم العثور عليها، ونقول بتحصين منطقة المقبرة بقراءة بعض آيات القرآن الكريم، وبعض السور القصيرة كـ"الإخلاص والفلق والناس".
العثور على أعمال سحر سُفلية بمقابر بني سويف (صور)
العثور على أعمال سحر سُفلية بمقابر بني سويف (صور)
العثور على أعمال سحر سُفلية بمقابر بني سويف (صور)
العثور على أعمال سحر سُفلية بمقابر بني سويف (صور)
العثور على أعمال سحر سُفلية بمقابر بني سويف (صور)
العثور على أعمال سحر سُفلية بمقابر بني سويف (صور)
العثور على أعمال سحر سُفلية بمقابر بني سويف (صور)
العثور على أعمال سحر سُفلية بمقابر بني سويف (صور)
العثور على أعمال سحر سُفلية بمقابر بني سويف (صور)
العثور على أعمال سحر سُفلية بمقابر بني سويف (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

منذ 18 دقيقة

عاجل - كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعتين

بعد رحيله عن الزمالك.. الوداد يرد على التعاقد مع كارتيرون

منذ 34 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يعلن عن خليفة كارتيرون

منذ ساعة و نصف

عاجل - بعد كارتيرون.. الزمالك يتلقي ضربة جديدة

منذ أقل من ساعتين

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يقترب من صفقته الكبرى

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. كارتيرون خطط للرحيل عن الزمالك قبل لقاء الإنتاج الحربي

منذ 41 دقيقة

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

منذ أقل من ساعة

الأهلي ينفي رفض فايلر لعودة «القناص»

منذ أقل من ساعتين

أحمد فتحي يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. مرتضي منصور يُصدر قرارات هامة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

منذ ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:25 م

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

09:16 م

بعد رحيله عن الزمالك.. الوداد يرد على التعاقد مع كارتيرون

09:43 م

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

08:14 م

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

08:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر