آخر تطورات رحيل نجم برشلونة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اشار عدد من التقارير الصحفية  اليوم الثلاثاء، الى آخر المستجدات بشأن مستقبل الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم برشلونة، داخل قلعة كامب نو.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة اقترحت على سواريز قبول عرض يوفنتوس، وإذا منحه الأخير راتبًا أقل مما يتقاضاه في "كامب نو"، فإن النادي الكتالوني سيدفع الفرق.

وطلب سواريز الحصول على راتب الموسم المتبقي في عقده مع برشلونة كاملًا، للموافقة على الرحيل.


يذكر أن رونالد كومان، مدرب برشلونة، قد استبعد سواريز من قائمة الفريق التي لعبت أولى مباريات الموسم الودية أمام ناستيك، في إشارة لخروجه من خططه، إلا أن اللاعب يصر على البقاء

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