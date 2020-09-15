بعد رحيله.. كشف حساب الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:52 م
كارتيرون
كارتيرون
علاء خليف
Advertisements

اعتذر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن عدم استكمال مهمته مع الفريق، والرحيل عن تدريب الفريق بشكل رسمي، في مفاجأة صادمة وغير متوقعة لمسئولي القلعة البيضاء والجمهور الزملكاوي.

وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك اليوم الثلاثاء، طلب خلالها فسخ التعاقد مع النادي وتسديد قيمة الشرط الجزائي والاعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الفريق،  ورفض كافة المحاولات لإقناعه بالاستمرار مع الفريق وتمسك بالرحيل عن القلعة البيضاء بشكل نهائي.

ماذا قدم باتريس كارتيرون مع الزمالك؟

تولى كارتيرون تدريب الزمالك منتصف الموسم الجاري خلفا للصربي ميتشو بعقد يمتد لنهاية الموسم، وبعد نتائجه المميزة رفقة الفريق الأبيض نجح مسئولي القلعة البيضاء بتجديد عقده لمدة موسم آخر في يونيو الماضي مع زيادة راتبه بنسبة 20% من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق.

وقاد كارتيرون الزمالك في 31 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 18 مباراة بنسبة (58%)، وخسر 3 مباريات بنسبة (10%)، وتعادل في 10 مباريات بنسبة (32%)، وسجل لاعبو الأبيض تحت قيادته 49 هدفًا بمعدل (1.58 هدف لكل مباراة)، واستقبلت شباك الفريق 22 هدفًا بمعدل (0.71 هدف لكل مباراة)

خاض المدرب الفرنسي 21 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، فاز في 13 مباراة، وخسر مباراتين، وتعادل في 6 مباريات، وسجل لاعبوه 31 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وحصد 45 نقطة، واحتل فريقه المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 55 نقطة.

أما في بطولة دوري أبطال إفريقيا قاد الفريق في 7 مباريات، فاز في 3 مباريات، وخسر مباراة، وتعادل في 3 مباريات، سجل الفارس الأبيض تحت قيادته 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، وصعد بالفريق لنصف نهائي البطولة وينتظر مواجهة الرجاء الشهر المقبل.

وقاد الزمالك للفوز على الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في بطولة السوبر المصري بعد تعادلهما سلبيًا في الوقت الأصلي للمباراة وتوج بلقب البطولة، كما قاد الفريق لحصد كأس السوبر الإفريقي بعد فوز الترجي 3-1، وفاز مباراة بكأس مصر على الشرقية 3-1 وصعد بالفريق لدور الـ16 بالبطولة.

استخدم كارتيرون خلال قيادته لفريق الزمالك 34 لاعبًا، أكثرهم مشاركة معه المغربي محمد أوناجم وخاض 27 مباراة، بينما هداف الفريق معه اللاعب مصطفي محمد وسجل 10 أهداف، والأكثر صناعة للأهداف يوسف أوباما وصنع لزملائه 7 أهداف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كشف حساب كارتيرون كارتيرون رحيل كارتيرون الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

نجم الفراعنة يرفض بيراميدز والزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 9 ساعات

نجم بيراميدز يرفض الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فايلر يرحل عن الأهلي في هذا الموعد!

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - كارتيرون يرحل عن الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل - مرتضي منصور يعلن عن خليفة كارتيرون

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - بعد كارتيرون.. الزمالك يتلقي ضربة جديدة

منذ 42 دقيقة

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ أقل من ساعة

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ربع ساعة

الأهلي ينفي رفض فايلر لعودة «القناص»

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم الجناح الطائر

منذ ساعتين

أحمد فتحي يصدم الأهلي

منذ ساعة

جلسة في الإمارات.. الأهلي يغلق صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

قبل تدريب الزمالك.. ماذا قدم الفرنسي "كارتيرون" مع الكرة المصرية؟ (أرقام)

باتريس كارتيرون لا يصلح لتدريب الزمالك!

قبل انطلاقته القارية مع الزمالك.. ماذا قدم كارتيرون في أبطال إفريقيا؟

بالأرقام.. كارتيرون يتفوق على الترجي ومعين الشعباني قبل السوبر الإفريقي

بالأرقام.. كشف حساب كارتيرون مع الزمالك محليًا وإفريقيًا

بعد اقترابه من التجديد.. ماذا قدم الزمالك تحت قيادة الفرنسي كارتيرون؟ (أرقام)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:14 م

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

عاجل - بعد كارتيرون.. الزمالك يتلقي ضربة جديدة

08:23 م

أحمد فتحي يصدم الأهلي

08:00 م

عاجل - كارتيرون يرحل عن الزمالك

08:18 م

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

08:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر