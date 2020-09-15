عاجل - كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفارس الأبيض.

وبحسب تقارير صحفية، فإن كارتيرون اتفق مع إحدى الفرق لتدريبها خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء مسابقة دوري أبطال إفريقيا، قبل تأجيلها مره أخرى من قبل الاتحاد الإفريقي.

وتابعت التقارير، أن كارتيرون قلق من خسارة العرض المقدم له، واجتمع مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من أجل دفع الشرط الجزائي والرحيل عن الأبيض، ما أدى إلى غضب رئيس الزمالك وخروج المدرب الفرنسي من الاجتماع غاضبًا أيضًا.

ويعقد مرتضى منصور خلال الفترة الحالية جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش المران الذي يقام على ملعب النادي.

كما أعلن أحمد عبدالرؤوف مدرب نادي الزمالك، استقالته من تدريب الفريق بشكل رسمي، رافضًا الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي أسوان، يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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