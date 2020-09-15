مصرف البحرين المركزي يحذر من زيادة الهجمات الإلكترونية

حذر مصرف البحرين المركزي من التعامل مع الرسائل النصية القصيرة (sms) والمكالمات الهاتفية وتطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية عند التعامل مع معلوماتهم الشخصية والمصرفية.





وقال المصرف إن هذا التحذير يأتي نتيجة زيادة الهجمات الإلكترونية والاحتيال التي يشهدها العالم خلال جائحة "كوفيد-19".





ودعا المصرف عملاء البنوك، إلى متابعة تنبيهات خدمة الرسائل النصية القصيرة (sms) بصورة مستمرة وذلك لتتبع المعاملات المصرفية، وعدم الرد على أي اتصالات واردة من خلال تطبيقات الهاتف الذكي (مثل Viber وغيرها) مدعية انها البنك وتقوم من خلالها طلب معلومات شخصية ومصرفية، موضحا أنه لا يوجد أي بنك يطلب معلومات حساسة من خلال تطبيقات الهاتف الذكي.





كما دعا المصرف إلى تغيير اسم المستخدم والرقم السري المخصص للخدمات المصرفية عبر الموقع الالكتروني عند الدخول للمرة الأولى وأيضا بشكل دوري، والحفاظ على سرية المعلومات المصرفية وعدم الكشف عنها لأي طرف ثالث، وعدم إدخال معلومات حساسة في أي نافذة الكترونية منبثقة (Pop-up)، محذرا من المواقع ورسائل البريد الإلكترونية والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية المزيفة حيث انه من المحتمل ان تكون مرتبطة بمؤسسات احتيالية تهدف لسرقة المعلومات.



