عاجل - مرتضي منصور يعلن عن خليفة كارتيرون

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين طارق يحيى مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، حتى نهاية الموسم، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وشهدت الساعات القليلة الماضية اجتماع عُقد بين مرتضى منصور وطارق يحيى ومدحت عبدالهادي، أسفر عن تعيين الأول مديرًا فنيًا للفريق، على أن يعاونه الثاني، بالاضافة الى  تعيين أيمن عبدالعزيز مدرب مساعد لطارق يحيى، ومدحت عبدالهادي في منصب المدرب العام

أوعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفارس الأبيض.

وبحسب تقارير صحفية، فإن كارتيرون اتفق مع إحدى الفرق لتدريبها خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء مسابقة دوري أبطال إفريقيا، قبل تأجيلها مره أخرى من قبل الاتحاد الإفريقي.

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