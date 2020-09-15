وزيرة التضامن تفتتح معرض"عروس البحر 1" بالإسكندرية (صور)



وتفقدت الوزيرة المعرض والذي نظمته إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي، والذي يضم منتجات خشبية من جزوع الشجر، ومنتجات غذائية، ومفروشات، ونحاس، وأقمشة ومنتجات خزفية، وسجاد يدوي، وكليم، ومنتجات جلدية، وإكسسوارات، ومنتجات عناية بالبشرة.



ويضم المعرض 175عارضًا، يتم تبديل العارضين وتغييرهم كل ٥ أيام، ويستمر المعرض حتى ٣٠ سبتمبر الجاري.



كما زارت اليوم وزيرة التضامن مركز حماية الطفل بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ضمن جولتها بمحافظة الإسكندرية عقب افتتاحها معرض بداية للحرف اليدوية والتراثية.



ويهدف المركز إلى إعادة دمج وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر وضحايا العنف والايذاء وهو يعد أول مركز يشتمل على منظومة خدمات متكاملة ومتخصصة من دعم اجتماعي ودعم نفسي وقانوني وطبي.



ويعمل المركز بشكل متسق مع وحدات إدارة الحالة بوزارة التضامن الاجتماعي ولجان حماية الطفولة.



والمركز مدعم من منظمة اليونيسيف ويعمل تحت قيادة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي.



وافتتحت مساء أمس الأثنين الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي المعرض الدائم لمشاريع الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية"بداية" في منطقة محرم بك بالإسكندرية، وذلك عقب افتتاحها منذ أسبوعين معرض"ديارنا" في أرض كوتة، وجاء افتتاح اليوم بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.



وقالت وزيرة التضامن إن هدف الوزارة تنظيم معارض في جميع محافظات مصر بشكل مستمر، لإيجاد فرص تسويقية لاشغال اليدوية والحرفية من السيدات والرجال، مشيرة إلى أن المعرض يحيي التراث السكندري في الشغل الخشبي والحرير.



وأضافت أن هذا المعرض هو الثالث في محافظة الإسكندرية خلال فترة قصيرة، وأن ما يميز هذا المعرض أنه دائم، ويقوم كل أسبوعين باستقبال عارضين جدد، معلقة"اسعدني اليوم مشاركة طلاب في كلية تربية نوعية يعرضون منتجاتهم مع دراستهم، ومشاركة ذوي الإعاقة عقب تدريبهم".



وأتبعت أن الوزارة تضم الأسر المنتجة والقرى الفقيرة، وأن شعار الوزارة تقديم دعم وفرص إنتاج وتقديم اقراض للمشروعات متناهية الصغر من بنك ناصر، داعية مشاركة جميع السيدات من ذوي الحرف، وأن الوزارة تطمح لتصدير المنتجات، لادخال العملة الصعبة وتسويق الفن المصري.





افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء معرض "عروس البحر 1 " للأسر المنتجة بالنادى الرياضي البحري برأس التين بالإسكندرية، حيث كان في استقبالها رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس ومديرة إدارة الأسرة المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.