الكشف عن حكم السوبر الأوروبي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إلى الإنجليزي أنطوني تايلور، مهمة إدارة مباراة نهائي كأس السوبر بين بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري الأبطال، وإشبيلية الإسباني حامل لقب الدوري الأوروبي، والمقرر إقامتها يوم 24 سبتمبر (أيلول) الجاري في العاصمة المجرية بودابست.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أن تايلور(41 عاماً) والمولود في مدينة مانشستر الإنجليزية، مارس التحكيم منذ عام 2002، كما ظهر في أول مباراة خلال بطولة تابعة للاتحاد الأوروبي عام 2009.

وأضاف أن تايلور يتولى إدارة المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2010، كما بات عضواً مهماً في بطولات "يويفا" المختلفة مثل الدوري الأوروبي ودوري الأبطال وبطولات المنتخبات، كما كان الظهور الأخير له في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وأتالانتا الإيطالي في دور الثمانية بدوري الأبطال يوم 12 أغسطس (آب) الماضي.

وسيتولى تايلور إدارة المباراة، على أن يعاونه مواطناه جاري بيسويك وأدام نون، والإسرائيلي أوريل جرينفيلد كحكم رابع، فيما يتولى الإنجليزي ستيوارت أتويل ومواطنه بول تيرني مهمة حكم تقنية الفيديو المساعد (فار).

وكان تايلور تولى مهمة إدارة المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي والتي توج أرسنال خلالها باللقب على حساب تشيلسي في أول أغسطس (آب) الماضي، حيث أصبح الحكم الثامن في تاريخ المسابقة الذي يتولى إدارة المباراة النهائية مرتين ، منذ أرثر كينجسكوت في عام 1901.

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