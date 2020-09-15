محافظ الغربية:35% نسبة التصالح على مخالفات البناء حتى الآن

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:21 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية، إن المحافظة قامت بتخفيض أسعار التصالح بنسبة 20% على جميع المخالفات، بالإضافة لقرار رئيس الوزراء بخفض أسعار التصالح لـ 50 جنيه في القرى والنجوع.

وتابع "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أكبر سعر للتصالح بعد التخفيض وصل لـ 700 جنيه للمتر بعد خفض الأسعار بنسبة 20%.

وأشار إلى أن هناك 70 ألف مواطن تقدموا للتصالح، وارتفع عدد الطالبات من 700 حالة في اليوم لـ 2000 حالة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن نسبة المخالفين الذين تقدموا للتصالح لا تزيد عن 35%.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

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