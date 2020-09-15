أستاذ بجامعة القاهرة: الجنس ثاني أهم غريزة لدى الإنسان (فيديو)



الحد من نسب الطلاق في مصر ويتم تحقيقه من خلال:

توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج ( أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات - المهارات الوالدية - المشكلات الزوجية - والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية).



الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق.



تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.



مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.



قال الدكتور ياسر الخياط، أستاذ واستشاري وجراحة الذكورة والعقم بجامعة القاهرة، إن الجنس ثاني أهم غريزة لدى الإنسان بعد غريزة البقاء، وهو السبب المؤدي إلى الغريزة الثالثة وهي حفظ النوع من الفناء، مضيفًا: "من غير الجنس مش هيكون فيه ذرية".وأضاف "الخياط"، خلال لقائه ببرنامج "إحنا الستات"، الذي تقدمه الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، والمذاع عبر قناة ten، اليوم الثلاثاء، أن هناك من 40 إلى 50% يعانون من مشكلة ترتبط بالصحة الجنسية، مضيفًا: "ممكن تكون مؤقتة وليست مستمرة بسبب الرغبة أو ضغوط الحياة".وأوضح أن الضعف الجنسى وضعف الانتصاب من أكثر المشاكل التى تهم الرجال، ولدى النساء قلة الرغبة الجنسية، مؤكدًا أن بعض المشاكل مؤقتة والبعض الآخر مستمر.أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج مودة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج، بتقديم المعرفة والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات، بما يساهم في خفض معدلات الطلاق، مستهدفا الشباب المقبل على الزواج- ما إجمالي ما يستهدفه البرنامج؟إجمالي مستهدف 800 ألف سنويًا- ما الفئة العمرية التي يستهدفه البرنامج؟يستهدف الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من ( 18 إلى 25 عام).طلبة الجامعات والمعاهد العُليا (480 ألف) يتم تخريجهم سنويا في ( 69 ) جامعة أكاديمية حكومية وأهلية ودولية.المجندين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ( 250 ألف) مجند تقريبا.مكلفي الخدمة العامة التي تشرف عليهم وزارة التضامُن الاجتماعي ( 40 ألف شاب وشابة) سنويا.المتزوجون المُترددون على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى ( حوالي 212 مكتب تابع لوزارة العدل على مستوى ربوع الجمهورية).- وما هي الأهداف التي يقوم بها البرنامج؟