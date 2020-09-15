5.3 مليون برميل يوميا معدل تراجع إنتاج أوبك منذ بداية العام 2020

بلغ متوسط معدل الانخفاض في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" نحو 5.3 مليون يوميا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2020 مقارنة مع حجم الإنتاج المسجل في نهاية 2019 وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن المنظمة .





وكانت المنظمة بالتعاون مع بعض كبار المنتجين المستقلين أقرت خلال الفترة الماضية العديد من التخفيضات على الإنتاج وذلك للمحافظة على توزان السوق وعلى نحو يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.





وفي ظل ترشيد الإنتاج فقد واصلت أسعار النفط الخام الفورية مكاسبها في أغسطس ، لتصل إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر حيث ارتفعت أسعار سلة أوبك المرجعية على أساس شهري بمقدار 1.77 دولار أمريكي لتصل إلى 45.19 دولار للبرميل ، بزيادة 4.1 % . وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بنحو 4 % شهريا إلى 45.02 ، وذلك بدعم من معنويات السوق الإيجابية ، والتحسن المستمر في أساسيات السوق بحسب التقرير الصادر عن المنظمة .





و تظهر احصائيات المنظمة أن معدل الإنتاج اليومي للأعضاء وصل إلى 24.045 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي مقارنة مع 29.337 مليون برميل في ديسمبر 2019 . وتراجع إنتاج المنظمة على المستوى الشهري بالمقارنة مع يوليو الذي سبق بمقدار 762 ألف برميل يوميا .





وكانت مجموعة "أوبك بلس "، أكدت خلال اجتماعها الأخير أن أسواق النفط في تحسن تدريجي، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع وذلك بعدما تجمع لديها دلائل على تحسن السوق ومن ضمنها تقليص الفجوة بين العرض والطلب على النفط .





لكن الاجتماع شدد في الوقت ذاته على ضرورة الحرص خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بحجم الطلب مع استمرار جائحة " كوفيد - 19" ، مشيدا بامتثال الدول الأعضاء في المجموعة باتفاق خفض الإنتاج المتفق عليه في وقت سابق .