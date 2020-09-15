مكرم محمد أحمد عن اتفاقية السلام: إسرائيل أصبحت أمرا واقعا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:17 م
الكاتب مكرم محمد أحمد
الكاتب مكرم محمد أحمد
كـسـاب أحـمـد
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علق الكاتب مكرم محمد أحمد، على توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، قائلًا: "تل أبيب أصبحت جزء من الأمر الواقع، وهناك سباق الآن على تطبيع العلاقات مع اسرائيل، وهذا يرجع إلى أن بعض الدول تدرك بأن تعزيز العلاقات مع أمريكا يكون بتعزيز العلاقات مع إسرائيل".

وتابع "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن ما حدث من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، دون اعداد دولة فلسطينية تعيش بجانب الدولة الاسرائيلية، فهذا يعني أن تأثير هذه الاتفاقيات محدود.

ولفت إلى أن الجانب الفلسطيني حتى إذا كان مختلف مع الدول التي طبعت العلاقات مع إسرائيل، فعليه أن لا يصل بخلافه إلى مرحلة الصدام، وأن يحقق التوافق العربي حول القضية الفلسطينية

وقام منذ قليل كل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، ووزير خارجية كل من الإمارات والبحرين بتوقيع اتفاقية السلام برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالتوقيع على اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، وبعدها قام وزير الخارجية البحريني بتوقيع اتفاق مماثل بين البحرين وإسرائيل، وكان ترامب شاهدًا على كلا الاتفاقيتين.

وكان أعلن البيت الأبيض، أنه سيستضيف احتفال توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن مسؤول أمريكي.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أفادت بأن وفدًا إماراتيًا رفيع المستوى سيزور واشنطن للمشاركة في مراسم توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، سيتوجه على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأضاف البيان، أن الزيارة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف حفل توقيع معاهدة "إبراهيم" للسلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل 15 سبتمبر الجاري (الثلاثاء) في البيت الأبيض.

وأشار المسؤول الأمريكي الكبير إلى أنه "سيكون هذا أول توقيع لمعاهدة سلام بالشرق الأوسط في البيت الأبيض منذ فترة 26 عامًا".

وبالتزامن مع ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيشارك في حفل التوقيع على معاهدة السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل في البيت الأبيض.

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وزاره الخارجيه الكاتب مكرم محمد أحمد السلام الامارات واسرائيل

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