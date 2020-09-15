تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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اقترب نادي بيراميدز من خطف صفقة مدوية من النادي الأهلي، لينضم للفريق اعتباراً من الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من نادي بيراميدز، أن محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، وقع على عقود انتقاله إلى نادي بيراميدز، خلال الفترة الحالية.

وأوضح، أن محمد ابراهيم فضل الانتقال إلى بيراميدز، بسبب مدربه الحالي إيهاب جلال، الذي سيقود بيراميدز خلال الموسم المقبل.

كما لعب المقابل المادي دوراً في تحويل الصفقة ٱلى بيراميدز، حيث كانت رغبة اللاعب الأولى هي الانتقال إلى النادي الأهلي.

ومن المقرر أن ينهي إيهاب جلال مهمته في قيادة المقاصة بعد الاطمئنان على بقاء الفريق في الدوري الممتاز، ثم يرحل ليتولى تدريب بيراميدز في الموسم المقبل خلفاً للكرواتي انتي تشاتشيتش.



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