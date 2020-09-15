محافظ القاهرة يشدد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بالأحياء والهيئات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:12 م
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وعدم السماح المواطنين بدخول كافة المنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامات، وكذلك الحفاظ دائمآ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين في كافة المنشآت.

وشدد على ضرورة التنبيه على جميع العاملين داخل ديوان عام محافظة القاهرة والأحياء والمديريات والهيئات، والشركات التابعة لمحافظة القاهرة بضرورة إرتداء الكمامات طوال ساعات العمل، مشددا على ضرورة الالتزام بتعقيم وتطهير كافة المنشآت حرصا على صحة العاملين والمواطنين المترددين عليها.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حرصا على صحة المواطنين.

محافظة القاهرة تطلق حملة توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وتقوم مديرية الشئون الصحية بتنفيذ حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يوم الأحد القادم الموافق يوم 20/9 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30/ 9 على مستوى 14 منطقة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يأتي ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وصرح الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية، بأن الحملة ستقوم بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيي النساء والتوليد وتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية.

وأضاف أن الحملة ستكون على مرحلتين المرحلة الأولي تبدأ يوم 20 / 9 وحتى يوم 24 / 9 وتشمل مناطق ( البساتين _ الشرابية _روض الفرج _ السلام ثاني _ المرج _ حلوان المقطم ) والمرحلة الثانية تبدأ يوم 26 /9 وحتى يوم 30/ 9 وتشمل مناطق ( مصر القديمة _ الزاوية _ السلام أول _ الخليفة _ المعصرة _ منشاة ناصر _ 15 يوم.

وذكر الدكتور محمد شوقي ان الحملة سوف تقدم خدمات توعية ضمن مبادرة أيامنا احلي لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده علي صحة الام والطفل لدعم تقديم خدمات ومعلومات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مشيرا إلي إنه سوف يتم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين فئات الجمهور وذلك للوقاية من فيرس كورونا المستجد .

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