هبة مجدي برفقة زوجها محمد محسن في أحدث ظهور بإنستجرام

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تحرص الفنانة هبة مجدي التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.



حيث شاركت هبة جمهورها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.



وظهرت هبة بالصورة من داخل السيارة برفقة زوجها المطرب محمد محسن وعلقت قائله :"بحبك".



ولاقت الصورة إعجاب الكثير وتعددت التعليقات منها " ربنا يسعدكم ".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بطولة كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.