شاهد.. محمد نور يستعرض عضلاته داخل الچيم
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:35 م
فايقة محمد عادل
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غازل المطرب محمد نور جمهوره بمجموعة فيديوهات جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.
وظهر محمد نور بالفيديوهات يستعرض عضلاته ويمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة داخل الچيم.
وكتب : مساء التفاؤل والسعادة علي كل حبايبي شوية رياضة كده علي الماشي ، سعيد جداً بردود أفعالكم علي أغنية "جاني في ملعبي " .
ومن كلمات أغنية جاني في ملعبي :"جاني في ملعبي جميل والنبي عنيه فضحاه ويداري ليه بقي قمر من السما لوحة مجسمة صداع من كتر السمسما خطر نظرته قمر ضحكته وقلبي ازاي يداري فرحته ، عنيه مقربة عمل كهربا يا أهلاً بيه يا 100 مرحبا".
من ناحية اخري يستعد محمد نور، خلال الفترة الحالية، لطرح أغاني "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، و"شفتوا القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد شفيق.
وظهر محمد نور بالفيديوهات يستعرض عضلاته ويمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة داخل الچيم.
وكتب : مساء التفاؤل والسعادة علي كل حبايبي شوية رياضة كده علي الماشي ، سعيد جداً بردود أفعالكم علي أغنية "جاني في ملعبي " .
ومن كلمات أغنية جاني في ملعبي :"جاني في ملعبي جميل والنبي عنيه فضحاه ويداري ليه بقي قمر من السما لوحة مجسمة صداع من كتر السمسما خطر نظرته قمر ضحكته وقلبي ازاي يداري فرحته ، عنيه مقربة عمل كهربا يا أهلاً بيه يا 100 مرحبا".
من ناحية اخري يستعد محمد نور، خلال الفترة الحالية، لطرح أغاني "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، و"شفتوا القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد شفيق.