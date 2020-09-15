شاهد.. محمد نور يستعرض عضلاته داخل الچيم

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غازل المطرب محمد نور جمهوره بمجموعة فيديوهات جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.



وظهر محمد نور بالفيديوهات يستعرض عضلاته ويمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة داخل الچيم.



وكتب : مساء التفاؤل والسعادة علي كل حبايبي شوية رياضة كده علي الماشي ، سعيد جداً بردود أفعالكم علي أغنية "جاني في ملعبي " .



ومن كلمات أغنية جاني في ملعبي :"جاني في ملعبي جميل والنبي عنيه فضحاه ويداري ليه بقي قمر من السما لوحة مجسمة صداع من كتر السمسما خطر نظرته قمر ضحكته وقلبي ازاي يداري فرحته ، عنيه مقربة عمل كهربا يا أهلاً بيه يا 100 مرحبا".





من ناحية اخري يستعد محمد نور، خلال الفترة الحالية، لطرح أغاني "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله ‏حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، و"شفتوا ‏القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد ‏شفيق.



