احترامي لنفسي.. ريم البارودي تنفي تعليقها على صورة أحمد سعد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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نفت الفنانة ريم البارودي، اسائتها للفنان أحمد سعد، و أن هناك حساب مزيف هو من قام بتعليق على صورته بعد عمليه التجميل الذي خضع لها.


وعلفت ريم، عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام":" "بِسْمِ الله الرحمن الرحيم: "وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما " صدق الله العظيم".


وَأضافت" نسب لي على غير الحقيقة تعليق على صوره أحد الزملاء وهذه التعليق والحساب لا يمت لي بصله نهائيا ومن هذا المنطلق أؤكد أنني لست من هذه النوعيه ولا أتعامل بهذا الأسلوب فضلا عن إحترامي لنفسي وتربيتي".



وتابعت ""أهيب بكل العقلاء أصحاب الادب والإحترام ممن تناولوا هذا الموضوع بطريقه غير راقيه وغير مؤدبه أن يتحققوا من مصدر هذه النوعيه الرخيصه من التعليقات قبل أن يتناولوا ويصيبوا الناس في حرماتهم وحياتهم وأخيرا سلاما عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه"

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